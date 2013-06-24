За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 614 пільгових кредитів на загальну суму 2,3 млрд грн, з яких 446 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 21 445 кредитів на 80,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 16 058 кредитів на 40,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 65 587 кредитів на 257,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 49 092 кредити на 131,3 млрд грн), з яких станом на 18 листопада поточного року:

- 29,3 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 66,38 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,47 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 26,92 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,46 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 22,25 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 100 409 кредитних договорів на 347,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 69 568 договорів на 158 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».