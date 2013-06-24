За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 287 пільгових кредитів на загальну суму 0,71 млрд грн, з яких 202 кредити – від банків державного сектору економіки на понад 0,32 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за Програмою підприємці отримали 803 кредити на 2,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 520 кредитів на 1,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 69 691 кредит на 273,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 635 кредитів на 137 млрд грн), з яких станом на 20 січня поточного року:

- 32,71 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 69,29 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 41,02 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 31,27 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,70 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,47 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 26,17 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 104 513 кредитних договорів на 362,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 72 111 договорів на 163,6 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».