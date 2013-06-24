У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 41 134 кредити на загальну суму 131,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року укладено 36 045 кредитних договорів на 121 млрд гривень.

У жовтні підприємці отримали 915 кредитів на 3,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою в обсязі близько 1,8 млрд гривень.

Станом на 1 листопада 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 138 кредитів на 72,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 32,1 млрд гривень. Це 62 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 14 421 кредит на загальну суму 23,4 млрд грн, що становить 66 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 816 кредитів на 10,4 млрд грн (48 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 964 кредити на 10,2 млрд грн (71 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 441 кредит на 6,4 млрд грн (60 % від ліміту);

ПУМБ – 632 кредити на 6,3 млрд грн (60 % від ліміту).

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 534 кредити на загальну суму 9,2 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 693 кредити на 5,5 млрд грн;

у Львівській – 1 783 кредити на 5,2 млрд грн;

у Київській – 1 365 кредитів на 4,6 млрд грн;

у Харківській – 688 кредитів на 4,3 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: