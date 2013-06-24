За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 301 пільговий кредит на загальну суму 0,82 млрд грн, з яких 198 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,29 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за Програмою підприємці отримали 1 104 кредити на 3,6 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 69 992 кредити на 273,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 833 кредити на 137,3 млрд грн), з яких станом на 27 січня поточного року:

- 32,97 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 68,75 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 41,73 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 31,21 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,68 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 26,31 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 104 814 кредитних договорів на 363,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 72 309 договорів на 163,9 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»,«Доступний факторинг».