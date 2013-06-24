За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 434 пільгові кредити на загальну суму 1,4 млрд грн, з яких 333 кредити – від банків державного сектору економіки на 0,74 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 016 кредитів на 39,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 7 418 кредитів на 19,6 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 54 158 кредитів на 216,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 40 452 кредити на 110 млрд грн), з яких станом на 27 травня поточного року:

- 18,70 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 61,01 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 38,14 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 15,45 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,36 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 12,51 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 88 980 кредитних договорів на 306,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 60 928 договорів на 136,7 млрд гривень.