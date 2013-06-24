З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 60 756 кредитів на загальну суму 193,68 млрд грн, з яких 40 114 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 82,75 млрд гривень (станом на 01.05.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 899 пільгових кредитів на загальну суму 3,1 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 771 кредитний договір на суму 2,1 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 25 934 кредитних договори на загальну суму 104,06 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 19 638 кредитних договорів на суму 56,11 млрд грн), з яких:

- 2,06 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,19 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,33 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 29,11 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,47 млрд грн – на антивоєнні цілі;

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».