З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 61 632 кредити на загальну суму 197,11 млрд грн, з яких 40 767 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 84,76 млрд гривень (станом на 15.05.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 448 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 368 кредитних договорів на суму 1,2 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За період дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 26 810 кредитних договорів на загальну суму 107,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 20 291 кредитний договір на суму 58,11 млрд грн), з яких:

- 2,53 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 7,29 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,31 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 30,17 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 56,24 млрд грн – на антивоєнні цілі

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».