З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 61 184 кредити на загальну суму 195,32 млрд грн, з яких 40 399 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 83,57 млрд гривень (станом на 08.05.2023 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 428 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 285 кредитних договорів на суму 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 26 362 кредитних договори на загальну суму 105,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 19 923 кредитних договори на суму 56,92 млрд грн), з яких:

2,31 млрд грн – на інвестиційні цілі;

7,29 млрд грн – як антикризові кредити;

4,32 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

29,66 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

56,32 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».