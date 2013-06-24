Українська цивільна інфраструктура, включаючи медичну, щодня піддається постійним атакам та обстрілам з боку росії. Ворог цілеспрямовано б'є по лікарнях, поліклініках, амбулаторіях та пологових будинках, що позбавляє можливості безпечно отримувати та надавати необхідну медичну допомогу й призводить до додаткового навантаження на медичну систему. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проте, попри ці виклики, відновлення медичної інфраструктури залишається одним з головних пріоритетів держави. Відновлювальні роботи тривають вже понад два роки — щоб забезпечити українців безперешкодним доступом до необхідної медичної допомоги.

Зокрема, в різних областях України повністю та/або частково відновлено 884 об’єкти медичних закладів. З них 523 об’єкти відновлені повністю, а 361 – частково. Це медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали незначних ушкоджень, таких як вибиті вікна, зруйновані дахи, пошкоджені фасади тощо. Найбільше об’єктів відновлено у Харківській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Зазначимо, що за понад два роки повномасштабної війни в Україні ворог пошкодив 1642 об’єкти медзакладів та ще 214 – зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Також зазначимо, що за цей час росіяни пошкодили 188 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 261 та захопили 125 автівок «екстренки».

Нагадаємо,ще один підрозділ Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги відновив свою діяльність.