Лише через 5 місяців від початку будівництва відкрито перше крило ультрасучасного центру реабілітації та протезування. Воно включає лабораторію протезування та реабілітаційний центр. У лабораторії власними силами вироблятимуть та збиратимуть протези, а у відділенні реабілітації розміщено великий басейн та мультифункціональні засоби для фізичної терапії. Про це повідомляє Урядовий портал.

На відкритті закладу були присутні Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та Перша леді Олена Зеленська, які від початку сприяли втіленню цього надважливого для українців проекту та входять у його наглядову раду.

«Багато людей зазнають поранень, втрачають кінцівки, а з ними і своє звичне життя. Наше завдання – допомогти їм в це життя повернутися, адаптуватися до нових реалій і зробити все можливе, аби вони могли жити повноцінно і фізично, і психологічно», – прокоментував відкриття медзакладу Віктор Ляшко.

Центр має амбітну мету – зібрати світову експертизу, знання, досвід та технології у нас, в Україні, щоб superлюди мали змогу проходити лікування та реабілітацію вдома, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу, поруч із рідними.

За словами Олени Зеленської, цей центр – це вже не просто назва медзакладу.

«Це, як на мене, виражений одним словом суспільний договір. Філософія, гідна не тільки клініки, а й країни. Супергерої замість жертв. Суперсила замість обмежених можливостей. Ми хочемо побудувати не тільки суперклініку, а суперкраїну для українців. Бо всі вони – суперлюди», – резюмувала Перша леді.

У центрі планують надавати допомогу за такими напрямами, як протезування, реабілітація, лікування ПТСР і реконструктивна хірургія. Пацієнти можуть розраховувати на допомогу найкращих протезистів, реабілітологів, вузьких спеціалістів зі всього світу, що стало можливим завдяки підтримці благодійників, світових компаній та всіх небайдужих.

Найкращі технології та досвід зібрали тут, аби послуги з відновлення – фізичного й ментального – були безоплатно доступні постраждалим від війни українцям.

Ще до повноцінного відкриття центр вже розпочав протезувати та реабілітувати військових і цивільних. Ми писали про те, що двом українським захисникам встановили сучасні біонічні протези рук Hero Arms від ексклюзивного партнера центру, британського виробника Open Bionics. Ще шестеро пацієнтів, військових та цивільних, у квітні повернулися із Німеччини, де на базі Ottobock отримали протези ніг та пройшли перші етапи реабілітації.

Друга черга центру у Львові, яка включає відділення реконструктивної хірургії та кімнати для запрошених лікарів-іноземців, відкриється до кінця 2023 року.

Окрім Львова, команда центру планує розпочати роботу у п’яти регіонах України. Там люди, які постраждали внаслідок війни, також зможуть отримувати всі послуги центрів безоплатно. Також восени запрацює Національний освітній центр, який допомагатиме впроваджувати зміни в системі охорони здоров’я України.

У межах робочої поїздки до Львова Міністр та Перша леді відвідали також інші медзаклади регіону, які стали справжніми хабами для надання медичної допомоги під час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, один з центрів реабілітації. Сьогодні тут відновлюються після поранень 247 наших військових, протягом року повномасштабної війни 185 захисників отримали протези, 625 – пройшли реабілітацію.

У перші місяці повномасштабного нападу росії цей центр став ще й гуманітарним хабом: тут знайшли тимчасовий дім понад 1,5 тисячі українців, які через повномасштабне вторгнення росії були вимушені покинути свої домівки та шукати прихистку в інших, більш безпечних, регіонах країни.

Також Міністр відвідав спеціалізований дитячий медичний центр та його підрозділ – клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді. Центру передали обладнання на суму понад 45 млн грн, придбане коштом з благодійного аукціону, який ми провели з посольством України у Великій Британії в минулому році.