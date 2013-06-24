За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 267 пільгових кредитів на загальну суму 1 млрд грн, з яких 90 кредитів – від банків державного сектору економіки на близько 0,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 24 746 кредитів на 93,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 18 081 кредитів на 45,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 68 888 кредитів на 270,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 115 кредитів на 135,7 млрд грн), з яких станом на 30 грудня поточного року:

- 32 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 68,77 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,91 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 30,37 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,66 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 25,64 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 103 710 кредитних договорів на 360 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 71 591 договір на 162,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».