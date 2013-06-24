За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 539 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, зокрема банками державного сектору економіки – 374 кредити на 0,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 9 906 кредитів на 31,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 392 кредити на 12,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 79 541 кредит на 308 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 58 254 кредити на 154,5 млрд грн), з яких станом на 12 травня поточного року:

- 40,8 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 75,65 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 46,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 37,42 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,39 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 34,09 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 114 363 кредитні договори на 397,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 78 730 договорів на 181,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».