На Вінниччині в об’єднаних територіальних громадах предметно переймаються створенням центрів надання адміністративних послуг за підтримки програми «U-LEAD з Європою», яка дає можливості для позитивних змін. Це питання в центрі розвитку місцевого самоврядування в області обговорювалося з представниками об’єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування.
«Головна складова реформи з децентралізації — це передача не просто повноважень для надання послуг, не лише фінансових ресурсів. Це передача повноважень для надання якісних послуг, адже ви стаєте повноцінними управлінцями», — зазначив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко. За його словами, центри надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах стали центрами розвитку, руху вперед.
Наприклад, за підтримки програми «U-LEAD з Європою» нещодавно відкрили ЦНАП у Северинівській ОТГ. Він може надавати 104 послуги, а тому жителям громади не треба кудись їхати. На місці вони можуть отримувати не лише послуги як громадяни, а як юридичні особи. До того ж, певні послуги є платними, що допомагає наповнювати місцевий бюджет.