З 27 червня до 10 липня ІТ-армія атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Телеграмі.

Зокрема, хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф привітання з Днем Конституції України.

Також поклали сайт роскосмосу.

«Це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО», - сказано в повідомленні.

Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф.

роселторг - найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду москви та банку втб, загубив конфіденційні дані майже 500 тис. користувачів.

Крім того, IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.

Було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів. Через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.

Нагадаємо, у квітні українська ІТ-компанія YouControl створила сервіс, що виявляє приховані зв'язки з росією.