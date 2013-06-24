За два тижні як парк-пам’ятка «Межигір’я» працює на державу. За цей час установа заробила понад 2 млн гривень. Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у Фейсбуці. Очільник Міндовкілля відвідав парк, поспілкувався з його працівниками та оглянув низку об’єктів, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, команда Межигір’я налагоджує роботу, набирає персонал. Працівники, які роками опікувались парком на волонтерських засадах, активно працевлаштовуються у державну установу. За липень установа взяла на роботу 40 осіб. Усього в парку працює 111 людей. Парк-пам’ятка запрошує усіх, хто вмотивований та готовий творити нову історію розвитку державного парку.

«Ми змінюємо філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу “Софіївки”, а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України по типу Королівського ботанічного саду у Сіднеї або відомого на весь світ Центрального парку в Нью-Йорку», – зазначив Руслан Стрілець.

Перші результати:

За 14 днів роботи – понад 2,1 млн грн надходжень до держбюджету (420 тис. гривень цієї суми – сплата податків, зокрема, ПДВ).

Понад 10 тисяч відвідувачів, серед яких 500 учасників бойових дій, для них вхід безкоштовний. Крім того, передбачені пільгові квитки для багатодітних родин, дітей-сиріт, вихованців дитячих будинків та інтернатів.

Понад 180 родин скористались спеціальним, економічно вигідним квитком “Сімейний”, який запроваджений державним парком для підтримки родин, які виховують 1-2 дитини.

Загалом за 8 місяців роботи державної установи в бюджет сплачено понад 4,4 млн грн податків.

«Впевнений, що український природно-заповідний фонд може бути самодостатнім та розвиватися. Україна посилює свій рекреаційний потенціал, навіть у часи війни. І Парк-памʼятка «Межигір’я» обов’язково стане його перлиною», – наголосив Руслан Стрілець.