Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 20 мільярдів кубічних метрів. Це означає повне виконання плану щодо запасів газу на зиму і дає змогу Україні пройти опалювальний сезон, навіть якщо Росія не підпише транзитного контракту із січня 2020 року. Про це на своїй сторінці у фейбуці написав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«Сьогодні вже можна сказати: плани з підготовки до непростої зими нам вдалося повністю виконати. Хочу подякувати всім, хто допоміг знайти для цього фінансові ресурси, хто забезпечив закупівлю газу і його закачування до підземних сховищ», — написав фахівець. Запаси газу в українських підземних сховищах, повідомляє УНІАН, перетнули межу два десятки мільярдів кубів, що більш ніж на чотири мільярди кубометрів перевищує торішній показник. Це найвищий рівень за останні дев’ять років.
«Газу в підземних сховищах досить, щоб забезпечити надійну роботу ГТС і газопостачання всіх українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну», — акцентував очільник НАК «Нафтогаз України».