За задумом менеджерів проекту у рамках допомоги від ЄС – навчити дітей берегти природні ресурси.
«Плануємо проводити навчання серед учнів шкіл, конкурси на найкращі твори з цієї тематики»,– розповідає менеджер проекту Олександр Стеценко.
За його словами, у Кремінній уже провели конкурс дитячих малюнків. Зі 150 кращою визнали роботу десятикласниці Ганни Кок. На її малюнку зображено дерево, олень та дбайливі руки, які бережуть кремінську воду, і саме його надрукують на дитячих футболках. Але почнуть акцію все ж дорослі – з того, що замінять у місті старі труби водогону.
«Через те, що сьогодні зношення труб сягає 90 %, ми практично кожного дня виїжджаємо на пориви. Отже, будемо міняти старі труби на металопластикові, котрі більш економічні та зручні», – каже директор водогону Дмитро Макарчук.
За його словами, на ремонт місцевого водогону надано 57 мільйонів гривень у рамках гранту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді» від Європейського Союзу, який виграло місто. Зараз вже купили матеріали та чекають потепління, аби розпочати ремонтні роботи із заміни міського водогону.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»