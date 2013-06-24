Від жовтня уряд забезпечить безплатним одноразовим харчуванням учнів 1—4 класів. На це з ініціативи Президента України на 2024 рік з бюджету спрямовано 2 мільярди гривень, які буде передано місцевим громадам у формі субвенції.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривали коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для всіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Механізм розподілу коштів субвенції затвердив Кабінет Міністрів. Він забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.
Субвенцію можна використати для придбання продуктів харчування чи оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Головні умови для надання субвенції: гаряче харчування організовують для всіх учнів початкових класів; у закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним. Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартості харчування для учнів 5—11 (12) класів, повідомляє Міносвіти.