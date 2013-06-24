Від жовтня уряд забезпечить безплатним од­норазовим харчуванням учнів 1—4 класів. На це з ініціативи Президента України на 2024 рік з бюджету спрямовано 2 мі­льярди гривень, які буде передано місцевим громадам у фор­мі субвенції.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільго­вих категорій, а фінансування покривали коштом місцевих бю­джетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рі­вень харчування для всіх учнів початкових класів, а також сприя­тиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Механізм розподілу коштів субвенції затвердив Кабінет Мі­ністрів. Він забезпечить однакові умови для організації харчу­вання в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Субвенцію можна використати для придбання продуктів хар­чування чи оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Голо­вні умови для надання субвенції: гаряче харчування організо­вують для всіх учнів початкових класів; у закладі освіти органі­зовано процес очного навчання або поєднується очне з дистан­ційним. Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів по­чаткових класів не має перевищувати вартості харчування для учнів 5—11 (12) класів, повідомляє Міносвіти.