Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У ході розслідування з’ясувалося, що 32-річний сєвєродончанин протягом місяця неодноразово крав кришки каналізаційних люків, адже вони з чавуну, тобто металу, котрий цінують ті, хто приймає металобрухт за гроші.
Як повідомляє пресс-служба прокуратури Луганської області, таким чином лише протягом березня крадій завдав підприємству, котрому належать каналізаційні колектори шкоду у розмірі 16 тисяч гривень. Навряд чи він отримав за вкрадений метал хоч би половину цієї суми. Та відповідати доведеться – вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області зловмиснику призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. І це вже четверта за рахунком судимість чоловіка.