За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 917 пільгових кредитів на загальну суму 3,5 млрд грн, з яких 598 кредитів – від банків державного сектору економіки на 1,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 923 кредити на 86 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 17 002 кредити на 42,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 67 065 кредитів на 263,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 50 036 кредитів на 133,3 млрд грн), з яких станом на 2 грудня поточного року:

- 30,54 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 67,37 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,58 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 28,6 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,46 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 31,0 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 101 887 кредитних договорів на 353 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 70 512 договорів на 160 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».