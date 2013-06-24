За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 411 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 208 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 24 467 кредитів на 92,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 17 991 кредит на 45,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 68 621 кредит на 269,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 025 кредитів на 135,5 млрд грн), з яких станом на 23 грудня поточного року:

31,72 млрд грн – на інвестиційні цілі;

68,49 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

40,9 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

30,2 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

25,35 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 103 443 кредитні договори на 359 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 71 501 договір на 162,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».