За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 433 пільгові кредити на загальну суму 1,5 млрд грн, з яких 279 кредитів – від банків державного сектору економіки на понад 0,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні видано 69 321 кредит на 271,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 394 кредити на 136,4 млрд грн), з яких станом на 6 січня поточного року:

- 32,40 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 69,13 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,97 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 30,94 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,67 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,47 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 25,82 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 104 143 кредитні договори на 361,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 71 870 договорів на 163 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»б «Доступний факторинг».