За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 510 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 393 кредити – від банків державного сектору економіки на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 18 157 кредитів на 67,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 13 851 кредит на 35,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 62 299 кредитів на 245,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 46 855 кредитів на 126,3 млрд грн), з яких станом на 07 жовтня поточного року:

- 26,66 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 64,38 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 39,82 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 22,91 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,56 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 19,74 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 97 121 кредитний договір на 334,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 67 361 договір на 152,9 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»,«Доступний факторинг».