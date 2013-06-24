За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 511 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн, з яких 280 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 19 557 кредитів на 73,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 14 799 кредитів на 38,0 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 63 699 кредитів на 250,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 47 833 кредити на 128,4 млрд грн), з яких станом на 28 жовтня поточного року:

- 27,75 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 65,51 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,0 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 24,49 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 20,85 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 98 521 кредитний договір на 340,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 68 309 договорів на 155,1 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».