За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 543 пільгові кредити на загальну суму 1,9 млрд грн, зокрема банками державного сектору економіки – 312 кредитів на 0,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 під приємці отримали 7 868 кредитів на 25,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 4 950 кредитів на 9,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 77 503 кредити на 302,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 56 812 кредитів на 151,6 млрд грн), з яких станом на 21 квітня поточного року:

- 39,49 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 74,40 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 45,83 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 36,11 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,30 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 33,15 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 112 325 кредитних договорів на 391,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 77 288 договорів на 178,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».