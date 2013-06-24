За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 713 пільгових кредитів на загальну суму 2 млрд грн, зокрема банками державного сектору економіки – 533 кредити на 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 8 581 кредит на 27,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 5 483 кредити на 10,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 78 216 кредитів на 304,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 57 345 кредитів на 152,7 млрд грн), з яких станом на 28 квітня поточного року:

- 39,91 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 74,85 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 46,18 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 36,58 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,32 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 33,49 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 113 038 кредитних договорів на 393,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 77 821 договір на 179,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».