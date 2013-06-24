За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 720 пільгових кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн, з яких 563 кредити – від банків державного сектору економіки на 2,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 17 647 кредитів на 66,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 13 458 кредитів на 35,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 61 789 кредитів на 243,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 46 492 кредити на 125,5 млрд грн), з яких станом на 30 вересня поточного року:

- 26,26 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 64,2 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 39,79 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 22,56 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,56 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 19,18 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 96 611 кредитних договір на 333,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 66 968 договорів на 152,1 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» «Доступний факторинг».