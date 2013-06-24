За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 768 пільгових кредитів на загальну суму 2,7 млрд грн, з яких 541 кредит – від банків державного сектору економіки на 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 20 325 кредитів на 75,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 15 340 кредитів на 39,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 64 467 кредитів на 253,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 48 374 кредити на 129,8 млрд грн), з яких станом на 4 листопада поточного року:

- 28,45 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 65,89 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,1 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 25,36 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,3 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 21,25 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 99 289 кредитних договорів на 342,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 68 850 договорів на 156,4 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».