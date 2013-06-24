За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 786 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн, зокрема банками державного сектору економіки – 535 кредитів на 1,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 9 367 кредитів на 30,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 018 кредитів на 12,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 79 002 кредити на 306,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 57 880 кредитів на 153,9 млрд грн), з яких станом на 5 травня поточного року:

- 40,45 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 75,32 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 46,62 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 37,07 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,37 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 33,89 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 113 824 кредитні договори на 396,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 78 356 договорів на 180,5 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».