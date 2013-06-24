За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 615 кредитів на 1,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 6 002 кредити на загальну суму 18,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 3 782 кредити на 6,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 75 637 кредитів на 295 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 55 644 кредити на 148,6 млрд грн), з яких станом на 31 березня поточного року:

- 38,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 72,4 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 45,04 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 34,84 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,15 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 31,43 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 110 459 кредитних договорів на 384,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 76 120 договорів на 175,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед, йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».