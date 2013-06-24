За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 518 пільгових кредитів на загальну суму 2,1млрдгрн, з яких 406кредитів — від банків державного сектору економіки на 1млрдгрн.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 534 кредити на 41,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 7824 кредити на 20,6 млрд грн.

За період воєнного стану в Україні видано 54676 кредитів на218,6млрдгрн (зокрема банки державного сектору видали 40858кредитів на 111 млрд грн), з яких станом на 3 червня цього року: 19,04 млрд грн — на інвестиційні цілі; 61,34 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 38,46 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 15,81 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі; 13,3 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику. Усього з початку чинності програми підписано 89 498кредитних договорів на 308,2млрдгрн, з них банки державного сектору економіки підписали 61 334 договори на 137,7млрд грн, повідомляє Мінфін.