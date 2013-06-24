За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, протягом січня-лютого 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тис. українців отримали понад 58,5 тис. допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). На це із держбюджету було спрямовано більш як 650 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, найбільше засобів реабілітації видали в таких регіонах:

Дніпропетровська область (4 889 засобів реабілітації отримали 1 480 осіб);

Житомирська область (4 782 засоби реабілітації отримали 1 579 осіб);

Львівська область (4 340 засобів реабілітації отримали 1 384 осіб);

Харківська область (4 090 засобів реабілітації отримали 1 244 особи);

Тернопільська область (4 058 засобів реабілітації отримали 1 134 особи).

Серед найзатребуваніших засобів реабілітації:

засоби для пересування (крісла колісні);

взуття;

протези молочної залози;

меблі, палиці, ходунки;

протезно-ортопедичні вироби.

Щоб отримати протез або інший засіб реабілітації в Україні, насамперед потрібно подати заяву про таку потребу. Це можна зробити як онлайн, так і звернувшись особисто до однієї з найближчих уповноважених установ у громаді.

Крім того, на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відтепер доступні оновлені буклети із покроковими алгоритмами.

Ознайомитися із особливостями державної програми протезування також можна на спеціальній онлайн-платформі — protez.msp.gov.ua. На ній доступні відповіді на поширені запитання, як-от про документи до заяви, компенсацію, ремонт та обслуговування протезу або іншого засобу реабілітації.

Нагадаємо, що Президент підписавєвроінтеграційний закон, який розширює можливості залучення людей з інвалідністю на ринок праці.