У Києві Міністерство у справах ветеранів України відкрило уже третій Центр ветеранського розвитку у столиці та 15-ий — в Україні. Базою для нього став заклад вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Усі центри працюють на базі відомих університетів, які є безбар’єрними та адаптивними. І тут ветерани та ветеранки, ветерани і ветеранки з інвалідністю зможуть здобути освіту та опанувати нову професію.

ЦВР є важливою складовою у процесі формування й реалізації державної політики у сфері професійної адаптації, зайнятості ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць.

Також у Центрі можна отримати навчання та пройти перепідготовку, отримувати психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу у межах повернення до цивільного життя.

В.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун наголосив, що наразі одним із основних завдань Мінветеранів є забезпечення соціальної та професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей, зокрема шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Це необхідно, аби зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці.

“Мінветеранів докладає максимум зусиль для того аби ветерани, які повертаються до цивільного життя, мали змогу стати економічно активними та фінансово незалежними. Це є запорукою швидкого відновлення України після Перемоги. Я вдячний, що університет “Україна” долучився до нашого проєкту. Ми розглядаємо Центри ветеранського розвитку як освітні хаби, які сприятимуть нашим Захисникам і Захисницям, їхнім рідним повернутися до мирного життя. І я вірю, що ваш Центр буде популярним і успішним”, — наголосив Олександр Порхун.

Він зазначив, що у Держбюджеті на 2024 рік закладено видатки на фінансування заходів із професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей у сумі 71,0 млн грн. Це дасть можливість задовольнити потребу у здобутті освіти, проходженні перепідготовки або підвищенні кваліфікації близько 5000 осіб.

Також сьогодні було підписано Меморандум про співпрацю між Мінветеранів та університетом “Україна”. У межах співпраці буде створено мережу Центрів ветеранського розвитку на базі п’яти територіально відокремлених структурних підрозділів цього закладу вищої освіти. А саме: Вінницький соціально-економічний інститут; Житомирський економіко-гуманітарний інститут; Івано-Франківська філія; Луцький інститут розвитку людини; Хмельницький інститут соціальних технологій.

Президент Університету “Україна” Петро Таланчук зазначив, що за 25 років діяльності їхній заклад підготував майже 20 тисяч фахівців різних кваліфікаційних рівнів, серед них — 11 тисяч осіб з інвалідністю.

До слова, наразі у виші навчається приблизно 320 ветеранів та військовослужбовців, а за період з 2014 року освіту в Університеті здобули 435 осіб цих категорій. На жаль, 63 студентів та викладачів вишу загинули на фронті

“Щиро дякуємо Мінветеранів за ініціативу створити Центр ветеранського розвитку на базі нашого університету. Цей проєкт прекрасно вплітається у стратегію нашого подальшого розвитку. Попереду багато роботи. Ми вже маємо певні напрацювання та досвід у сфері професійної освіти та адаптації, ветеранів, будемо його масштабувати і в наших п’яти структурних підрозділах”, — наголосив Петро Таланчук.

Нагадаємо, Мінветеранів створює Центри ветеранського розвитку на виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Заклади вже відкриті у: