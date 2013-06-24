За підтримки Японії та ПРООН поліцейські отримали мобільні ДНК-лабораторії, спецавтомобілі та інше спецобладнання. Церемонія передачі відбулася за участі заступника Міністра внутрішніх справ Василя Тетері, першого заступника Голови Національної поліції України — начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє та Надзвичайниного і Повноважного Посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Передача техніки й обладнання відбулася в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною». Проект реалізується за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні та Уряду Японії.

У цьому пакеті допомоги Національній поліції України було передано 26 автомобілів Volkswagen Crafter 35 L3H2 6MT, 12 мобільних ДНК-лабораторій та інше обладнання для посилення криміналістичних підрозділів поліції.

«Від імені Міністерства внутрішніх справ хочу подякувати урядові Японії, а також ПРООН в отриманні такої потужної міжнародної допомоги для Національної поліції. Це – ДНК-лабораторії, криміналістичні валізи, транспортні засоби. Це для нас плече підтримки – ми його відчуваємо», - наголосив заступник Міністра внутрішніх справ Василь Тетеря.