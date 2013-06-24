Вчора, 27 квітня 2023 року, в Міністерстві освіти і науки України відбулося передавання ноутбуків і планшетів для школярів Луганської області за участю Міністра освіти і науки України Оксена Лісового, заступника голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло, голови Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурата Шахіна та голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Третина школярів, які сьогодні повинні навчатися у дистанційному форматі, не можуть це робити через відсутність будь-якого девайсу. Тож разом з партнерами робимо усе, щоб кількість дітей, які мають доступ до комп’ютерного обладнання, постійно зростала. Це критично важливо для тих областей, які регулярно потерпають від російських атак та мають тимчасово окуповані території», – зазначив Оксен Лісовий.

ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Європейського Союзу та Республіки Корея доставив 5 тис. планшетів для учнів молодшої школи. Ще стільки ж ноутбуків отримають діти середнього та старшого шкільного віку. Електронні пристрої розповсюдять до закладів освіти по всій Україні. Нове постачання від ЮНІСЕФ допоможе українським дітям продовжувати навчання онлайн, адже відвідування школи вже тривалий час недоступне багатьом з них через безпекову ситуацію. Надана допомога також спрямована на дітей-переселенців, які вимушено покинули рідні домівки через бойові дії. Крім того, пристрої отримають діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або позбавлені батьківського піклування та діти, які не мають гаджетів для під‘єднання до онлайн-занять.

Нове постачання ноутбуків та планшетів від ЮНІСЕФ уможливило фінансування Європейського Союзу в розмірі 10 млн євро, спрямоване на забезпечення доступу до освіти для дітей в умовах повномасштабної війни. Мета фінансової підтримки ЄС — дати можливість продовжувати освіту для 680 тис. дітей та 22 тис. учителів онлайн, а якщо дозволяє безпекова ситуація, то й офлайн.

«Європейський Союз пишається підтримкою цієї ініціативи, спрямованої на забезпечення безперервного викладання та навчання. Навіть в умовах повномасштабної російської агресії діти повинні мати доступ до якісної освіти, де б вони не перебували. Надаючи це обладнання, ми допомагаємо забезпечити безперервність освіти та розвитку дітей задля їхнього успішного майбутнього», — наголосив заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло.

Республіка Корея виділила 4 млн доларів США на підтримку формальної та неформальної освіти для дітей в Україні.

«Забезпечення безперервного навчального процесу має бути пріоритетом за будь-яких обставин. Минулого року Республіка Корея доставила 6 тис. ноутбуків для українських дітей як гуманітарну допомогу. І тепер ми раді зробити ще один надважливий внесок у майбутнє України разом із ЮНІСЕФ. Корея продовжуватиме надавати підтримку Україні», — заявив Посол Республіки Корея в Україні Кім Хенг Те.

Лише близько третини українських шкіл змогли розпочати очне навчання з 1 вересня 2022 року. Це означає, що близько 3 млн дітей сьогодні відвідують заняття онлайн або у змішаному форматі.

«Кожна дитина має право на освіту, навіть коли її важко забезпечити. У фокусі ЮНІСЕФ — забезпечення можливостей для навчання тих дітей, які мають проблеми з доступом до освіти через відсутність відповідного обладнання», — наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Ноутбуки та планшети отримають діти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Херсонській областях.