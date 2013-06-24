За пів року близько 60 мільйонів гривень грошової допомоги отримали українці, які перемістилися з ТОТ і були евакуйовані із прифронтових територій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Така цифра була озвучена під час робочої зустрічі Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук із головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Алессією Скіавон.

Обговорили підсумки спільного проекту Мінреінтеграції, МОМ та АТ «Укрпошта» щодо грошової допомоги українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій через пункти пропуску Колотилівка – Покровка, Мокрани – Доманове або із прифронтових територій України евакуаційними поїздами та автобусами.

Йшлося про одноразову виплату у розмірі 3600 гривень на людину. МОМ надавала її пасажирам евакуаційних маршрутів, організованих Мінреінтеграції з Донеччини (Покровськ), Запоріжжя, Херсона та Сум.

Допомога виплачувалась через національного оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта» на станціях прибуття Львівської, Київської, Дніпропетровської, Хмельницької, Полтавської, Одеської, Рівненської, Житомирської, Закарпатської та Волинської областей.

Від початку залучення до проекту міжнародних партнерів (з 10 грудня 2023 року до 25 травня 2024 року) зазначену матеріальну допомогу отримали понад 16 тисяч людей на загальну суму 59,8 мільйона гривень.

«Ми розуміємо, що українці, які виїжджають із прифронтових територій або ТОТ, втрачають усе. Це дуже важке випробування. Тому наші спільні зусилля були спрямовані на те, щоб вони отримали допомогу, яка б дозволила їм забезпечити мінімальні життєві потреби», – зазначила Алессія Скіавон.

«Я щиро дякую нашим міжнародним партнерам за проекти, вкрай потрібні українцям у цей непростий час. Переконана, що наша співпраця у сфері гуманітарного реагування не тільки триватиме, а й посилюватиметься в інтересах українців», – підсумувала Ірина Верещук.