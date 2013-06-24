Вже понад два роки триває повномасштабна жорстока війна, розв’язана росією проти України. Ворог системно атакує та бомбардує не тільки цивільну інфраструктуру, а й заклади охорони здоров’я. Зокрема, лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сьогодні, станом на середину липня 2024 року, росія вже пошкодила 1636 об’єктів медзакладів та ще 214 зруйнувала вщент. Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Отримати повну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях зараз неможливо.

Також росіяни пошкодили 182 автівки екстреної медичної допомоги, знищили 261 та захопили 125 автівок «екстренки».

Попри війну одним із важливих напрямків роботи держави лишається забезпечення українців якісними та доступними медпослугами. МОЗ України разом із партнерами працюють у напрямку відновлення медичної інфраструктури. Завдяки відновленню та реконструкції закладів, лікарі мають можливість продовжувати надавати медичні послуги, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідної медичної допомоги.

За цей час вдалося повністю відновити 524 об’єкти медзакладів та ще частково відновлено 361. Найбільше відновлено обʼєктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також заклади, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Роботи з відновлення медзакладів триватимуть й надалі.

Нагадаємо, ще один підрозділ Чернігівського районного ЦПМСД відновив свою діяльність.