Вже понад два роки повномасштабної війни росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру, у тому числі й медичну, а також тероризувати мирне населення. Ворог щодня бомбардує українські лікарні, поліклініки, пологові тощо, тим самим створюючи додаткове навантаження на систему охорони здоров’я. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, за 901 день війни внаслідок атак ворога було пошкоджено 1646 обʼєктів медзакладів та ще 215 з них зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Зараз отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Крім того, ворог пошкодив 196 автівок екстреної медичної допомоги, знищив 266 та захопив 125 автівок «екстренки».

На сьогодні відновлення медичної інфраструктури залишається пріоритетом для держави. Тому МОЗ разом із партнерами продовжує працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоби кожен пацієнт мав безперешкодний доступ до якісних та необхідних медичних послуг.

Зокрема, 530 об’єктів відновлені повністю та ще 355 — частково. Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Роботи з відновлення українських медзакладів триватимуть й далі.

Нагадаємо, на Чернігівщині для забезпечення пацієнтів якісними медпослугами відновили Центр первинної медичної допомоги у Мені.