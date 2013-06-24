Від початку повномасштабної війни в Україні тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури, пошкодженої росією. Так, попри системні атаки російської армії вже вдалося відновити повністю 510 обʼєктів українських медзакладів та ще 355 – відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

На сьогодні відновлення пошкодженої медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави, аби надати доступ кожному до медичних послуг.

Саме тому Міністерство охорони здоровʼя України разом із партнерами продовжуватимуть працювати над відновленням українських медзакладів, аби лікарі у цей непростий час могли працювати та надавати необхідну медичну допомогу населенню.

Зазначимо, що за понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 обʼєкт медзакладів та ще 210 — зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Крім того, російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку «екстренки» знищила та захопила ще 125.

Нагадаємо,нещодавно в Дніпропетровській області були відновлені підрозділи Нікопольського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, які постраждали під час чергового обстрілу регіону росіянами.