За понад два роки повномасштабної війни росія методично та системно руйнує цивільну інфраструктуру по всій території України. Ворог продовжує обстрілювати та бомбардувати й медичні заклади, зокрема, лікарні, амбулаторії, пологові будинки та поліклініки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від перших днів повномасштабної війни російські ракети та снаряди зруйнували 215 об’єктів медзакладів та ще 1646 – пошкодили. Наразі найбільших втрат зазнала медична інфраструктура у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Зараз отримати повну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Однак, попри це, в Україні вже вдалося відновити повністю та частково 885 обʼєктів медзакладів. Зокрема, 530 обʼєктів медзакладів відновлені повністю та ще 355 — частково.

Найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Насамперед йдеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, як-от вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

Держава продовжує відновлювати українські лікарні та забезпечувати українців необхідними та якісними медичними послугами. За підтримки партнерів МОЗ України, попри війну, продовжує відбудову української медичної інфраструктури. Завдяки відновленню та реконструкції закладів, лікарі мають можливість повноцінно надавати медичні послуги, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідної медичної допомоги. Роботи з відновлення триватимуть й надалі.

Також за понад два роки війни росіяни пошкодили 198, знищили 261 та захопили 125 автівок екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, ще один підрозділ Чернігівського районного ЦПМСД відновив свою діяльність.