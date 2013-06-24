Попри тривалу повномасштабну війну українські лікарні продовжують отримувати дороговартісне обладнання, щоби забезпечити доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг. Так, зокрема, до лікарень Волинської області від початку повномасштабної війни надійшло 2 МРТ, 6 КТ, лінійний прискорювач, 2 ангіографи, 5 С-арок, 14 УЗД-апаратів та низка іншого критично важливого обладнання. Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив під час робочої поїздки до області. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

“Щоденно агресор продовжує нищити цивільну інфраструктуру, в тому числі й медичну. Однак попри численні виклики нашій системі охорони здоров’я вдається не тільки вистояти, а й адаптуватися та розвиватися в умовах війни. Крок за кроком МОЗ робить все можливе, аби допомогти лікарням впоратися з навантаженнями та покращити доступ пацієнтів до якісних та безоплатних медичних послуг. Це можливо завдяки покращенню матеріально-технічної бази закладів та забезпеченню кожної лікарні сучасним обладнанням, яке працюватиме задля збереження людського життя. За понад три роки війни лікарні Волинської області отримали обладнання на суму понад 420 млн гривень. Окремо хочу зауважити, що усі медичні заклади, які отримують обладнання, закуплене державою, зобов’язані використовувати його для надання пацієнтам якісної медичної допомоги безоплатно. Це гарантія доступності сучасних медичних послуг для кожного. Якщо з вас вимагають гроші — це незаконно, звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ 16-77 зі скаргою”, - Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я.

Під час робочої поїздки до регіону міністр охорони здоров’я відвідав Волинську обласну клінічну лікарню, де торік коштом держбюджету централізовано закупили і поставили магнітно-резонансний томограф, напруженістю магнітного поля 3 Тесла.

Медичне обладнання дозволяє швидко та якісно проводити дослідження центральної нервової та серцево-судинної систем, черевної порожнини, малого таза, опорно-рухового апарату, а також мамографічні дослідження тощо. Завдяки апаратам лікарі зможуть отримувати повну інформацію про стан пацієнтів та ставити точніші діагнози й призначати ефективніше лікування.

Також Віктор Ляшко оглянув Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади, де вже поставлено новітній ангіограф. Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади є закладом, який надає первинну і спеціалізовану медичну допомогу. Це широкий спектр послуг, починаючи від лабораторних обстежень і до проведення складних операцій. Завдяки новітньому обладнанню лікарі зможуть оперативно обстежувати патології судин різних органів і систем, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси й хвороби, які виявити та боротися з якими в інший спосіб не вдається.

У ході поїздки міністр охорони здоров’я України оглянув й змонтований лінійний прискорювач в Обласному медичному центрі онкології Волинської обласної клінічної лікарні. Зазначимо, що лінійні прискорювачі Elekta Harmony були закуплені централізовано коштом держбюджету вперше у 2023 році. Вони призначені для лікування онкологічних захворювань.

З їх допомогою лікарі можуть таргетовано впливати на пухлини у внутрішніх органах, використовуючи опромінення. Таке рішення дозволяє повністю знищити або зупинити ріст пухлин з мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта.

Зазначимо, що більшість обладнання вже розвезено до медичних закладів Волинської області. Зокрема, це 13 автомобілів швидкої медичної допомоги, 2 МРТ, 2 ангіографи, 32 монітори пацієнта, 18 кисневих концентраторів, 14 УЗД-апаратів, 6 КТ, лінійний прискорювач, 10 наркозно-дихальних апаратів, 28 апаратів ШВЛ, 10 гематологічних аналізаторів, 5 С-арок, ендоскоп, 10 рентген-апаратів тощо.

Загалом заклади охорони здоров’я регіони впродовж 2022-2024 років отримали медобладнання на загальну суму понад 420 млн гривень. Значну частину обладнання було придбано у межах спільних зі Світовим банком та Глобальним фондом проєктів МОЗ, централізованих закупівель Медичними закупівлями України, центрами громадського здоров’я, зокрема й коштом фонду UNITED24 та у межах гуманітарної допомоги.

Міністр охорони здоров’я України підкреслив, що робота Міністерства охорони здоров’я у напрямі забезпечення та модернізації лікарень залишається незмінною. Однак саме керівники лікарень відповідальні за подальшу реалізацію та використання отриманого обладнання. Вони як управлінці мають забезпечити реалізацію усіх заходів, щоб якнайшвидше змонтувати та ввести в експлуатацію обладнання, аби воно працювало на користь пацієнтів.