Рада Європейського Союзу ухвалила довгоочікуване рішення про запровадження нового глобального санкційного режиму за порушення прав людини. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, яке надійшло до «УК». Уперше в арсеналі Євросоюзу з’явився інструмент, який дає змогу застосовувати обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, безпосередньо відповідальних або залучених до серйозних порушень прав людини у будь-якому куточку світу.

Обмеження передбачатимуть заборону на в’їзд у ЄС для фізичних осіб і замороження коштів на банківських рахунках фізичних і юридичних осіб, розміщених на території Євросоюзу. Підставою для застосування санкцій вважатимуть такі злочини: геноцид, злочини проти людства, а саме катування, рабство, позасудові вбивства, викрадення людей із застосуванням сили, свавільні арешти й затримання. Інші порушення прав людини також можуть стати підставами для застосування нового санкційного режиму, якщо вони масштабні чи системні. Як приклад у рішенні Ради ЄС навели торгівлю людьми, сексуальне насильство, порушення свободи зібрань або свободи слова.

Офіційний Київ розраховує, що новий режим санкцій сприятиме покаранню винних у порушенні прав людини на Донбасі та у Криму.

«Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основоположних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів», — йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві наголосили, що Росія має забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій до окупованих Криму і територій на сході України «для моніторингу ситуації з правами людини та полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають».

«Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України — Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей — з 2014 року перетворилися на місця фактично безконтрольного для світової спільноти безправ’я, переслідувань за громадянську позицію, політично вмотивованих ув’язнень, тортур і вбивств, відсутності свободи слова, релігії і права на збереження національної ідентичності на власній землі», — йдеться у заяві. В МЗС наголошують, що сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники.