224 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Понад 8 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 11 300 українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Понад чотири сотні із працевлаштованих — люди з інвалідністю. Загалом підприємцям за програмою компенсації перераховано 224 мільйони гривень. Через цю програму ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам швидше працевлаштуватись та адаптуватися на новому місці», — наголосила Юлія Свириденко. Розмір компенсації, яку виплачують роботодавцеві за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, нині становить 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт із внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал «Дія» або в паперовій формі в центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів, повідомляє Мінекономіки.