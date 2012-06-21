Від старту програми банки-учасники видали 7957 кредитів на загальну суму 18,48 млрд грн. З них 11,6 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,6 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (18%) та промислової переробки (16%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

“Щотижня ми фіксуємо позитивну динаміку програми. Так, за останні 7 днів банки-учасники підписали 279 договорів на 687 млн грн. Зокрема, 565 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 23 банками: АТ “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Укрексімбанк”, АТ АКБ “Банк Львів”, ПАТ “ПУМБ”, АТ “БАНК АЛЬЯНС”, АТ “КРЕДОБАНК”, ПАТ “БАНК ВОСТОК”, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ “Альфа-банк”, АТ “КБ «ГЛОБУС”, АТ “МЕГАБАНК”, АТ “ПОЛІКОМБАНК”, АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, АТ “ОТП Банк”, АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”, АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”, АТ “ПРОКРЕДІТ БАНК”, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК”, АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ПАТ “МТБ БАНК”.

Докладніше про те як приєднатися до програми читайте тут.