Мета Уряду — забезпечити самодостатність економіки, збільшити внутрішні ресурси, завдяки яким фінансується армія. Для цього держава розвиває пріоритетні галузі, серед яких аграрний сектор. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання 12 березня Кабінет Міністрів вдосконалив механізм програми єРобота.

«Держава покриває 70% вартості проекту, решту (30%) фінансує підприємець. За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде. Уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів. Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що сільгоспвиробники сьогодні генерують значну частку українського експорту. За 2023 рік це понад 60% усіх товарів. Завдяки морському коридору вже понад тисяча кораблів перевезли з чорноморських портів близько 30 млн тонн вантажів майже до 40 країн світу. Це переважно саме аграрний експорт.

«Держава у свою чергу продовжує допомагати українським фермерам на всіх рівнях. Від початку цього року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн — за програмою “5-7-9”», — сказав очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, за програмою єРобота у садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 млн грн грантових коштів.