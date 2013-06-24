Одним із ключових пріоритетів цього року залишається відбудова житла людей, у межах програми єВідновлення Уряд допоміг уже більш ніж 90 тисячам українських родин. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 лютого, передає пресцентр Урядовий портал.

«Загалом за програмою єВідновлення громадянам були погоджені виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на суму більш ніж 21 мільярд гривень», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки і понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло.

Прем’єр-міністр також повідомив, що Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 млн євро на житлові програми в Україні. Крім того, він нагадав, що ЄБРР оголосив, що цього року інвестує в Україну та нашу економіку щонайменше 1,5 млрд євро. Зокрема, це проекти у сфері енергетики та транспорту.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проекти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями.