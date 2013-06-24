Президент України Указом №82/2025 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців».

Під час засідання член Ради національної безпеки і оборони України – Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко доповів про ситуацію, яка склалася на національному ринку лікарських засобів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Проаналізовані нами дані свідчать, що попри активну дерегуляцію фармацевтичного ринку, збалансувати інтереси усіх завдяки механізму конкуренції та забезпечити прийнятні ціни на ліки у цей момент у даній сфері не вдалося. Бачимо кілька ключових проблем. Найперше це значне зростання цін на ліки українського виробництва — якщо виокремити найбільш популярні ліки, то ціни на них зросли від 70 до 110%. Також значну роль відіграють високі маркетингові платежі, які отримують аптеки за продаж конкретних ліків. Це призводить до того, що українці часто купують дорожчий препарат, коли на ринку є дешевший аналог з тією ж самою діючою речовиною, однак аптека не зацікавлена в його продажу. Ми провели багато консультацій з усіма учасниками ринку та державними інституціями і спільно розробили та узгодили комплекс заходів, які дозволять змінити ситуацію», — зазначив Віктор Ляшко під час засідання.

Міністр охорони здоров’я України представив на розгляд членів РНБО ряд рішень, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки.

Що стосується найбільш затребуваних лікарських засобів українського виробництва, то українські виробники задекларували зниження відпускних цін на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Що стосується решти ліків, то українські виробники разом з іншими учасниками фармацевтичного ринку підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби кінцевому споживачу на 20%.

Крім того, Уряд запускає ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

встановлюється регуляція визначення націнки на усі лікарські засоби, а не тільки ті, що входять до національного переліку;

будь-які маркетингові послуги з промоції лікарських засобів заборонені до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлюємо проведення перевірок Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Також важливим є посилення контролю за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Йдеться про ліки, наявність яких передбачена стандартами лікування і за які сплачує держава у рамках програми медичних гарантій. Ці ліки повинні видаватись пацієнтам в лікарнях безоплатно. Ганебна практика відправляти пацієнта в приватну аптеку в цій же лікарні має бути зупинена.

Повний перелік заходів, зазначений в Указі Президента України. Міністерство охорони здоров’я крок за кроком впроваджуватиме затверджені зміни, аби лікарські засоби були більш доступними для українців.