У серпні 2023 року Уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям за витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю I та II групи. За рік роботи програми вже 917 роботодавців отримали компенсації за облаштування робочих місць для 1013 людей з інвалідністю, зокрема й ветеранів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Рік тому стартувала кампанія з відшкодування витрат роботодавцям для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Ця державна програма є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, мета якої — створити більше можливостей на ринку праці для людей з інвалідністю. Бізнес, своєю чергою, отримує допомогу від держави та економить кошти, які може використати на розвиток. Серед роботодавців, які вже отримали компенсації, — представники будівельної, медичної та виробничої сфер, сільського господарства, авторемонтних майстерень, і їхня кількість постійно зростає», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За умовами програми сума компенсації за меблі, обладнання та інші допоміжні засоби складає до 106,5 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 71 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Йдеться про придбання спеціалізованих столів і стільців, поручнів, розсувних дверей, транспортерів, підіймачів для робочих місць тощо. Також компенсація передбачена за купівлю брайлівських клавіатур, сенсорних комп’ютерних дисплеїв, допоміжних засобів для відтворення звуку, спеціальних програм — тобто всього того, що створює безбар’єрний робочий простір для людей з інвалідністю.

«Ми запозичили цей досвід з Естонії, де такий вид компенсації працює давно і досить успішно. Ми адаптували цей підхід під наші реалії й нині також маємо свої успіхи. Кожна людина, незалежно від стану здоров’я та посади, повинна мати комфортне та безпечне робоче місце. Враховуючи реалії війни, ми розуміємо, що людей з інвалідністю буде більше. Ми не можемо нехтувати їхнім кадровим потенціалом. Крім того, обов’язок держави — забезпечити всім рівні можливості працювати та реалізовувати себе», — зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію впродовж 90 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю. Це можна зробити онлайн на порталі «Дія» або офлайн, звернувшись до регіонального центру зайнятості. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця.

Станом на серпень 2024 року Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття вже профінансував 68 млн грн на цей вид компенсації.