Україна досягла вагомих результатів у протимінній діяльності від початку роботи секторальної робочої групи. Про це розповіла співголова секторальної робочої групи, Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час четвертого засідання СРГ в Києві 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Торік восени, коли секторальна робоча група почала роботу, 174 тисячі квадратних кілометрів територій були потенційно забруднені мінами та іншими вибухобезпечними предметами. У нас було 18 операторів, приблизно 3 тисячі саперів і 32 машини для розмінування. З того часу ми повернули до використання майже 35 тисяч квадратних кілометрів територій. На сьогодні сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тисяч, а в полях працює 98 машин для розмінування. Всього цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям усіх членів робочої групи», – зазначила Юлія Свириденко.

Окремо Юлія Свириденко подякувала Надзвичайному та повноважному Послу Японії в Україні, співголові СРГ Мацуді Кунінорі, термін каденції якого в Україні добігає кінця.

«Хочу подякувати Японії за проактивну роботу в секторі протимінної діяльності: від участі у розробці Стратегії протимінної діяльності до підтримки українських виробників обладнання для розмінування. Внесок Японії у сферу протимінної діяльності – понад 70 млн доларів та десятки машин для розмінування та важкої техніки, тисячі одиниць обладнання. Це неоціненна допомога», – сказала Юлія Свириденко.

Як зазначалося на заході, за рік кількість членів секторальної робочої групи зросла до 69. З часу першого засідання групи понад 15 країн надали майже 380 мільйонів доларів США додаткової підтримки для розмінування в Україні.

На засіданні СРГ заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів присутнім про Конференцію з питань протимінної діяльності в Україні, що відбудеться 17-18 жовтня у Лозанні. За його словами, цього року на захід запрошено понад 70 країн та міжнародних організацій, а також понад 50 наукових установ, операторів протимінної діяльності тощо.

Як зазначив Ігор Безкаравайний, на Конференції очікується високий рівень представництва.

«Тож ми закликаємо партнерів, котрі ще визначаються із рівнем представництва, делегувати учасників міністерського або еквівалентного високого рівня. Це дозволить нам усім якнайповніше досягти цілей конференції», – сказав Ігор Безкаравайний.

Також членів Секторальної робочої групи детально ознайомили з ініціативою «Зроблено в Україні» у сфері протимінної діяльності та розповіли про поточну роботу українського Уряду та партнерів за цим напрямком.

«Ми закликаємо доєднуватися до ініціативи «Зроблено в Україні» й купувати українське обладнання для розмінування як це нині робить, наприклад, Японія та інші партнери. Це можливість досягти подвійного ефекту: зробити українську землю безпечнішою і підтримати економічну стійкість України», – зазначила Юлія Свириденко.

Довідково

Нагадаємо, секторальна робоча група «Гуманітарне розмінування» створена у вересні 2023 року, як платформа для комплексної координації між Урядом України та міжнародними партнерами за напрямом гуманітарного розмінування.