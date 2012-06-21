Ціни на овочі на українському ринку за рік зросли в середньому на 22%, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«За рік індекс овочевого кошика зріс на 22%. За рік всі овочі подорожчали», — написав він.
За даними експерта, найбільше за звітний період зросла в ціні морква — в 1,64 раза, до близько 6,4 грн/кг, буряк — в 1,55 раза, до 5,6 грн/кг. Також подорожчали: цибуля — на 23%, до 5,2 грн/кг, капуста та картопля — на 15%, до 4,1 грн/кг і 5,8 грн/кг відповідно.
Пан Дорошенко навів динаміку вартості так званого овочевого кошика українців, який включає в себе по кілограму картоплі, капусти, моркви, буряків та цибулі. Згідно з його розрахунками, станом на 1 грудня його вартість становила 27,1 грн, тоді як на аналогічну дату минулого року цей показник дорівнював 22,3 грн. Таким чином, за рік овочевий кошик українців подорожчав на 22%.
Експерт додав, що за областями найдорожчий овочевий кошик був зафіксований в Донецькій (близько 33 грн), Одеській (31,3 грн) областях і Києві (30,6 грн). У той же час за найнижчою ціною овочі можна придбати у Львівській та Рівненській областях (22,9 грн), Житомирській (23,4 грн), Миколаївській та Чернігівській областях (24,3 грн).